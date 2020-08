আত্মা চেতনা ও দেহ চেতনা

মানুষ যত দিন নিজেকে আত্মা হিসেবে দেখবে না, তত দিন তাঁর মধ্য থেকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, ঘৃণা—এসব যাবে না। আমাদের দেহ চেতনার প্রথম মোহ হচ্ছে, আমি কতটা সুন্দর? বা যার সঙ্গে সম্পর্ক সে কতটা সুন্দর? তারপর আমার নামে কী আভিজাত্য বহন করে? আমার সঙ্গে সম্পর্কিত কারা? আমার পদ কী? আমার পেশাগত স্ট্যাটাস কী? আমার বয়সের পরিমাপ কী? যেমন সন্তানকে মা-বাবা বয়স এবং সম্পর্কের বড় পদ দিয়ে বিচার করেন। তাই কঠোরভাবে শাসন করতে বাধে না। কেউ কেউ মনে করেন, রাগ না দেখালে তার গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব কমে যাবে। লোকে কাজ করবে না। সম্মান দেখানোর জন্য বাইরের পদ-পদবি এগুলোকে গুরুত্ব দেয়। একজন ভিআইপিকে কোনো সেমিনারে দামি সোফায় বসতে দেওয়া হয়। তাঁর দেহ সচেতনতার ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তাঁকে হয়তো গালিও দেওয়া হচ্ছে। এটা কিন্তু আসলে সম্মান না। সম্মান হলো ভেতর থেকে একজনের প্রতি আমরা কী চিন্তা করছি? এবং এটা যদি বুঝতে পারেন, তবে সে সম্মানিত ব্যক্তি নিজেই বলতেন, সমস্যা নেই আমি কাঠের চেয়ারে বসি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভিআইপিরা দামি গাড়ি, গ্র্যান্ড রিসেপশন না পেলে মনে কষ্ট পান। বলেন ওদের অনুষ্ঠানে আর যাব না। কিন্তু আমরা যদি বুঝতে পারতাম, আমরা শুধু নাটক-সিনেমার মত কিছু চরিত্রে অভিনয় করছি। আমি বস। তুমি চাপরাশি। অভিনয় শেষ হলে যেকোনো মুহূর্তই এই গ্রহ ছেড়ে চলে যাব। তাহলে ভাবতে পারতাম, আমাদের সব আত্মা সমান। সব হিরা। তখন হয়তো সমস্যাও থাকত না। সহজ-সরল নিয়মে নিজের চারিত্রিক সনদ ব্যাগে গুছিয়ে রেখে দিতাম। যাত্রা শেষ হলেই সে ব্যাগ নিয়ে পাড়ি দিতাম। কিন্তু আমরা তো এমনটা ভাবি না। ভাবলে দেহ চেতনার বিষয়গুলো আসত না। আসে দেখেই মানুষের মধ্যে এত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করে। আমাদেরকে আত্মা চেতনায় (Soul consciousnesses) শিফট করতে হবে দেহ চেতনা (Body consciousnesses) থেকে। সূর্য সব সময় আলো দিচ্ছে। সে কখনো বলবে না, আমি কেন সব সময় আলো দেব? গাছ সব সময় আমাদের খাবার দিচ্ছে। পানিও আমাদের দিচ্ছে। তারা আমাদের কী সত্য দিচ্ছে? আসলে দিচ্ছে না। ফুল যেমন তার কাজ সুবাস ছড়ানো, তারা সেটাই করছে। এটাকে দেওয়া বলে না। ইংরেজিতে যাকে বলে Just in their way. মানুষের ভেতরে ঠিক তেমনি ভালোবাসা, শান্তি, সুখ বিদ্যমান জন্ম থেকে। যা শুধু ছড়ানোর জন্য। কিন্তু আমরা সেখান থেকে বদলি হয়ে নিজে ছড়ানোর পরিবর্তে বলছি, আমাকে শান্তি দাও। আমাকে ভালোবাসা দাও, আমাকে সুখ দাও।

